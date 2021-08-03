Video Yaşam CHP, HDP ve Emre Kınay'dan 'TOMA'lı algı operasyonu! EGM'den fotoğraflarla tokat gibi cevap

CHP, HDP ve Emre Kınay'dan 'TOMA'lı algı operasyonu! EGM'den fotoğraflarla tokat gibi cevap

CHP, HDP ve Emre Kınay'dan 'TOMA'lı algı operasyonu! EGM'den fotoğraflarla tokat gibi cevap
03.08.2021 | 17:06

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Jandarma Genel Müdürlüğü’nün yangınlara müdahale etmediğine yönelik sosyal medyada kimi paylaşımlar yapılarak algı çalışmasına girişildi. Jandarma Genel Müdürlüğü orman yangınlarında aktif rol aldığını fotoğraflarla ortaya koydu. Jandarma TOMA’sı, itfaiyesi ve personeliyle yangın söndürme çalışmalarında görev alırken, yangından zarar görmemesi için insan ve hayvanların tahliyesinde de görev alıyor.

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