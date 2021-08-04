100’üncü günde Mehmetçik Avaşin’e bayrak dikti





İmha edilen en önemli hedeflerden biri de terör örgütünün birbirleriyle iletişimi sağladıkları sözde muhabere merkezi oldu. Metina Vadisi içindeki Kaşuran Kampında, Kandil başta olmak üzere bölgeler arası bağlantının sağlandığı telsiz komuta merkezi olarak kullanılan iki ayrı sığınak da içindeki cihazlarla birlikte imha edildi.