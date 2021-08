Ankara'da su çilesi! Barajın yanı başında musluklarından bir damla su akmıyor

"CENAZEYİ YIKAYIP GETİRİN BURADA SU YOK"

Vatandaşlardan S.A. (52): Geçenlerde arife günü ağabeyimin hanımı vefat etti. Hastaneden telefon ettim, 'Sakın. Cenazeyi yıkatmadan getirmeyin. Hastanede güzelce yıkatın, öyle getirin, çünkü burada su yok' dedim. Hastanede yıkandı, geldi. Burada öyle defnettik. Her taraf perişan... Camilerimiz bile... Susuzluktan cenazelerimizi bile yıkayamıyoruz. İşte gördüğünüz gibi bir saatte suyu doldurduk. Bu suyla banyo mu olursun? Bulaşık mı yıkarsın? Çamaşır mı yıkarsın? Temizlik mi yaparsın? Ne yapacağız? 2 sene önce hiç su problemimiz yoktu. Yine tankerle geliyordu ama rahat rahat kullanabiliyorduk. Şimdi su yok, susuz kaldık.

"SUSUZLUKTAN ÖLECEĞİZ ARTIK"

A.K. (55): Susuzluktan perişanız. Her gün aynı halimiz. Her gün usandık. Bize bir çözüm gerekiyor. Susuzluktan öleceğiz artık. İşimiz gücümüz bu, su peşindeyiz. Başka bir şey yok. Çare bize 5- 6 saat bu bidonları bekliyoruz. Konu komşu per perişan haldeyiz. Bize bir çözüm. Sıcağın altında yanıyoruz.