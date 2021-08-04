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Giriş Tarihi: 4.8.2021 09:15 Son Güncelleme: 4.8.2021 09:17

Cem Seymen’den akıl dışı yangın paylaşımı! Bakan Mustafa Varank’tan ders gibi cevap: Kindar cahillikleri...

SABAH İNTERNET
Cem Seymen’den akıl dışı yangın paylaşımı! Bakan Mustafa Varank’tan ders gibi cevap: Kindar cahillikleri...

Türkiye, yangınları söndürmek için seferberlik başlattı. Cem Seymen ise akıl dışı bir paylaşıma imza attı. İspanya’dan gelen uçakların fotoğraflarını paylaşan Seymen, “Binlerce canımızın cayır cayır yanışını uzaktan çaresizce kaç gündür seyrettik. İspanyol ekip harıl harıl çalışıyor” ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise sosyal medyada felaket çığırtkanlığı yapan ve kendi ülkesinin mücadelesinden bihaber olan Seymen’e ders niteliğinde bir cevap yolladı. İşte haberin detayları...

Yurdun birçok noktasında yangın çıktı. Devlet millet ele ele verip seferberlik başlattı. Son bir haftada çıkan yangınların 152'sinin söndürüldüğü açıklandı. Bazıları ise amansız mücadeleye gölge düşürmek için felaket tellallığı yaptı. O isimlerden birisi olan Cem Seymen de akıl dışı bir paylaşıma imza attı...

Twitter hesabından İspanya'dan gelen uçakların görsellerini paylaşan Seymen, şu ifadeleri kullandı: Günlerdir ilk kez umutluyum. Binlerce canımızın cayır cayır yanışını uzaktan çaresizce kaç gündür seyrettik. Uluslararası yardım çağrımıza cevap veren İspanyol ekip harıl harıl çalışıyor öğlenden beri. Önce strateji belirlediler ardından sortilere başladılar. Minnettarız.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Seymen'e şu yanıtı yolladı: Emekleri hiçe sayan şu üslup bir tarafa; o uçaklar, aidatlarını ödeyerek üye olduğumuz Avrupa Birliği Sivil Savunma Mekanizması'na (EUCPM) yaptığımız başvuru ile geldi. Biz de aynı yolla bir çok ülkeye destek olduk. Biraz az konuşsalar kindar cahillikleri bu kadar ifşa olmaz!

Bakan Varank'ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve destek mesajları yağdı…

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Cem Seymen’den akıl dışı yangın paylaşımı! Bakan Mustafa Varank’tan ders gibi cevap: Kindar cahillikleri...
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