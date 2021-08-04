Cem Seymen’den akıl dışı yangın paylaşımı! Bakan Mustafa Varank’tan ders gibi cevap: Kindar cahillikleri...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Seymen'e şu yanıtı yolladı: Emekleri hiçe sayan şu üslup bir tarafa; o uçaklar, aidatlarını ödeyerek üye olduğumuz Avrupa Birliği Sivil Savunma Mekanizması'na (EUCPM) yaptığımız başvuru ile geldi. Biz de aynı yolla bir çok ülkeye destek olduk. Biraz az konuşsalar kindar cahillikleri bu kadar ifşa olmaz!