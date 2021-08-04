Erdoğan A Haber ve ATV ortak yayınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atv ve A Haber ortak yayınına katılacak. Bugün saat 21.00'de başlayacak canlı yayında, Erdoğan'ın, son günlerde çıkan orman yangınları ile yapılan mücadeleden sosyal medyadaki algı operasyonlarına, terörle mücadeleden Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere kadar birçok konuda merak edilenlere dair soruları yanıtlayacak.

Cumhurbaşkanı ile 'Gündem Özel' canlı yayınla bugün 21.00'de ATV'de | Video

Cumhurbaşkanı ile 'Gündem Özel' canlı yayınla bugün 21.00'de ATV'de | Video