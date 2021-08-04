Son dakika haberler | Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili sıcak gelişme! 10 kişi tutuklandı

HTS analizlerinin devam etmesi, kriminal raporlarının tam olarak ikmal edilmemesi ile Siber inceleme raporlarında dijital materyallerin incelemesinin devam etmesi, olay günü şüphelilerin bulundukları yerler ile ilgili kamera ve tanık araştırması işlemlerinin devam etmesi, suçun asli faili olup halen hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli ile olan münasebetleri nedeniyle, Şüpheliler A.Ç., V.K., Y.Ç., Z.A., A.K., A.K. (1982 doğumlu), İ.K., İ.A, İ.A. (1964 doğumlu) R.Ç. TCK 81/1 maddesi uyarınca "Kasten Öldürme" suçundan dolayı Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanma talebi ile sevk edildiği, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak konumlarına uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına gönderildikleri,