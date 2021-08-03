SON DAKİKA HABERİ: Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili sıcak gelişme! 10 kişi tutuklandı | Video
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Son dakika haberleri: Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin silahlı saldırıya kurban gittiği olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.