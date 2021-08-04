Tek karede 5 helikopter

Orman Genel Müdürlüğü, 28 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında 38 ilde 163 orman yangını çıktığını, bunlardan 152'sinin kontrol altına alındığını, 6 ildeki 11 yangını da kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Devam eden yangınlarda da 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 200 personelin görev yaptığı belirtildi. Antalya
'nın Gündoğmuş
ilçesinde söndürme çalışmaları esnasında çekilen fotoğrafta yer alan 5 helikopter ise alevlere karşı yeşil vatanın korunması için gösterilen çabayı gözler önüne serdi. Tüm yangın ekipleri ile son ateş sönene kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey
, "Pek çok noktada aynı anda başlayan ve henüz kontrol altına alınmayan Manavgat
ve Marmaris
yangınlarında maalesef can ve mal kayıpları yaşadık. Diğer yangınlarda da benzer durumların yaşanmaması için canla başla mücadelemiz sürüyor" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, orman yangınlarından etkilenenlerden, Antalya'da 598, Muğla
'da ise 271 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirterek, Antalya'da 11, Muğla'da da 36 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'ya toplam 47.5 milyon lira ödenek gönderildiğini, zarar tespitleri çerçevesinde de 912 aileye 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldığını bildirdi.
SABAH EKİBİ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNDE 2 SAATTE 20 SORTI!
TÜRKIYE'NIN birçok bölgesinde yaşanan yangın felaketine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen mücadelede helikopterler büyük rol oynuyor. Bakanlığa ait ya da kiralanan helikopterler yangının söndürülmesi için büyük çaba harcıyor. 56 yangın söndürme helikopteri ile yangınla mücadele sürüyor. SABAH muhabirleri Mevlüt Hasgül
ve Saffet Azak Muğla'da canla başla verilen mücadeleyi yerinde yaşadı. O anlar fotoğraf karelerine yansıdı. Dalaman Havalimanı'ndan kalkan helikopter Marmaris'te denizden ve göletlerden doldurduğu suyu yanan orman bölgelerine bırakıyor. Helikopterler 2 saat içerisinde 15-20 arası sorti yapabiliyor. Bu miktarı yakınlarında bulunan havuz, gölet ve deniz sayısı etkileyebiliyor. Helikopterler tek seferde ortalama 2.5 ton su bırakabiliyor. Görev alan helikopterler bakanlık koordinesinde anında görev dağılımı yapılarak yangın alanına müdahalede bulunurken, 2 saatte bir havalimanına giderek yakıt ikmali yapıyor.
PAKDEMİRLİ: 16 UÇAK 9 İHA, 51 HELİKOPTERLE MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'yla birlikte Marmaris'te düzenlediği basın toplantısında, yangınlarla mücadeleye ilişkin bilgi verdi. Pakdemirli şunları kaydetti: "Muğla'da 5 yangın devam ediyor. 16 suatar uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 arazöz, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor. Envanterimizde uçak ve helikopter sayımız 48, yönetim helikopterlerimizle 53-55'e ulaşıyor. Çeşitli ülkelerden gelen yardımla 3 amfibik uçağımıza 3 amfibik uçak daha eklendi. 9 tanker uçağımız var. Helikopterimiz 57'ye vardı ve toplamda 72 hava aracına çıkmış oldu." İçişleri Bakanı Soylu da Muğla'da 3 bin 219 haneden 16 bin 603 kişinin tahliye edildiğini bildird