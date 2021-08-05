Son dakika: Yangın söndürme gücü genişliyor! Azerbaycan’dan gelen amfibi uçak Dalaman Havalimanı’na indi

Son dakika haberleri... Yangın söndürme süreciyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Marmaris, Köyceğiz, Milas, Bodrum, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Ekiplerin bu çalışmalarıyla bazen alevlerin üzerinde aynı anda 6-7 hava aracı yer alıyor.