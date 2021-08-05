Son dakika: Yangın söndürme gücü genişliyor! Azerbaycan’dan gelen amfibi uçak Dalaman Havalimanı’na indi

Son dakika haberleri... Yangın söndürme süreciyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Marmaris, Köyceğiz, Milas, Bodrum, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürüyor.
Ekiplerin bu çalışmalarıyla bazen alevlerin üzerinde aynı anda 6-7 hava aracı yer alıyor.
Muğla'daki söndürme çalışmalarına havadan destek veren İspanya, İran ve Rus uçaklarının yanı sıra bugün de Azerbaycan'dan gelen söndürme uçağı eklendi.
Sabah 06.00'da Azerbaycan'dan kalkan amfibi uçak uçak saat 10.30'da Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı. Ekip, ülkelerinin bayraklarıyla karşılandı.