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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Yangın söndürme gücü genişliyor! Azerbaycan'dan gelen amfibi uçak Dalaman Havalimanı'na indi
Giriş Tarihi: 5.8.2021 11:48 Son Güncelleme: 5.8.2021 12:04

Son dakika: Yangın söndürme gücü genişliyor! Azerbaycan'dan gelen amfibi uçak Dalaman Havalimanı'na indi

AA
Son dakika: Yangın söndürme gücü genişliyor! Azerbaycan’dan gelen amfibi uçak Dalaman Havalimanı’na indi

Son dakiak bilgisine göre Muğla ve ilçelerinde orman yangınlarının kontrol altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalara havadan destek veren hava araçlarına Azerbaycan'dan gelen BE200 amfibi uçakta dahil oldu.

Son dakika haberleri... Yangın söndürme süreciyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Marmaris, Köyceğiz, Milas, Bodrum, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Ekiplerin bu çalışmalarıyla bazen alevlerin üzerinde aynı anda 6-7 hava aracı yer alıyor.

Muğla'daki söndürme çalışmalarına havadan destek veren İspanya, İran ve Rus uçaklarının yanı sıra bugün de Azerbaycan'dan gelen söndürme uçağı eklendi.

Sabah 06.00'da Azerbaycan'dan kalkan amfibi uçak uçak saat 10.30'da Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı. Ekip, ülkelerinin bayraklarıyla karşılandı.

Söndürme çalışmalarında yaklaşık 2,5 saat kalan ve 12 ton su taşıyan uçak, söndürme çalışmalarında aktif görev yapacak.

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Son dakika: Yangın söndürme gücü genişliyor! Azerbaycan'dan gelen amfibi uçak Dalaman Havalimanı'na indi
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