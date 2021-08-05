Yangın söndürme operasyonları nasıl yürütülüyor? İşte yangınlarla mücadelede kullanılan ekipmanlar ve yeni teknolojiler

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız sürüyor. Son 9 günde 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına alınırken, 5 ilde 12 orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor.
Yangınlara müdahale havadan ve karadan aralıksız sürerken, Cumhurbaşkanlığı yangınlarla mücadele kullanılan alet ve ekipmanlar ile yeni teknolojilerin yer aldığı bir infografik paylaştı.
YANGINLARLA MÜCADELE KULLANILAN ALET VE EKİPMANLAR
İnfografikte yer alan bilgilere göre; yangınlara 16 uçak, 51 helikopter, 1 insansız helikopter (İH) 9 insansız hava aracı (İHA), 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 bin 250 personel ile müdahale ediliyor.
YANGINLARLA MÜCADELEDE KULLANILAN EKİPMANLAR
Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan infografikte, yangınlarla mücadele kullanılan alet ve ekipmanlara yer verildi. Buna göre; 2002 yılında 637 arazöz bulunuyordu. 2021'de bu sayı 1078'e çıkarıldı.
2002'de su ikmal aracı bulunmazken, 2021'de 281 adet su ikmal aracı yangınlara müdahalede kullanılıyor. 2002'de ilk müdahale aracı bulunmazken, 2021'de 270 adet ilk müdahale aracı hizmete sunuldu.
İş makinesi sayısı ise 2002'de 303 adet iken, 2021'de bu sayı 682'ye çıkarıldı.
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İnfografikte, yangınlarla mücadele büyük öneme sahip olan uçak ve helikopter sayılarına ilişkin bilgiler de yer aldı. 2002'de 14 adet toplam 21 ton kapasiteli uçak bulunurken, 2021'de 3 adet toplam 36 ton kapasiteli uçak yangınlara müdahalede kullanılıyor.
2002'de toplam 47,5 ton kapasiteli 19 adet helikopter bulunurken, 2021'de 82,5 ton kapasiteli 39 adet helikopter yangınlara müdahalede kullanılıyor.
YANGINLARDA KULLANILAN YENİ TEKNOLOJİLER
9 adet İHA, 1 adet insansız helikopter, 1 adet yangın tankı ve yangın destek sistemi ise yangınlarla mücadele ilk defa kullanıldı.
THK UÇAKLARI, TOB HELİKOPTER VE UÇAKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan infografikte, THK uçakları, TOB helikopter ve uçaklarının karşılaştırılmasına da yer verildi. Buna göre; THK uçakları saatte 3 sorti (Bir noktaya çeşitli nedenlerle inişe geçip yeniden yükselmek),