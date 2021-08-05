Yangın söndürme operasyonları nasıl yürütülüyor? İşte yangınlarla mücadelede kullanılan ekipmanlar ve yeni teknolojiler

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız sürüyor. Son 9 günde 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına alınırken, 5 ilde 12 orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor.

Yangınlara müdahale havadan ve karadan aralıksız sürerken, Cumhurbaşkanlığı yangınlarla mücadele kullanılan alet ve ekipmanlar ile yeni teknolojilerin yer aldığı bir infografik paylaştı.

YANGINLARLA MÜCADELE KULLANILAN ALET VE EKİPMANLAR

İnfografikte yer alan bilgilere göre; yangınlara 16 uçak, 51 helikopter, 1 insansız helikopter (İH) 9 insansız hava aracı (İHA), 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 bin 250 personel ile müdahale ediliyor.