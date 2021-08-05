Yangın söndürme operasyonları nasıl yürütülüyor? İşte yangınlarla mücadelede kullanılan ekipmanlar ve yeni teknolojiler | Video

Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan infografikte, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine yer verildi. Son 9 günde, 38 ilde 180 orman yangınının kontrol altına alındığı belirtilirken, 5 ilde 12 orman yangının devam ettiği ifade edildi. İnfografikte yer alan bilgilere göre; yangınlara 16 uçak, 51 helikopter, 1 insansız helikopter (İH) 9 insansız hava aracı (İHA), 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 bin 250 personel ile müdahale ediliyor.