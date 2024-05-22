İşte Ankara Emniyeti’nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu: 84 sayfalık rapora SABAH ulaştı | Video

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından firari gizli tanık Serdar Sertçelik'le yapılan telefon görüşmeleri ve elektronik kelepçeyle Sertçelik'in kaçmasının ortaya çıkmasıyla ilgili yürütülen idari soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin hazırladığı 84 sayfalık rapora SABAH ulaştı.