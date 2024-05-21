MSB açıkladı! 6 terörist etkisiz | Video
MSB:" Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi"
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