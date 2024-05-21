Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Kaçak tütün ve tütün mamullerinin önlenmesi için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce yapılan aramalarda çok sayıda makaron ve bunların üretiminde kullanılan materyaller ele geçirdi.