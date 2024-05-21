Video Haber SON DAKİKA HABERLERİ | Romanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı
SON DAKİKA HABERLERİ | Romanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı

SON DAKİKA HABERLERİ | Romanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı

21.05.2024 | 18:47

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Erdoğan, "Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikasına devam ediyor. Buna artık dur denilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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