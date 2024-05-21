SON DAKİKA | Kumpas soruşturmasında yeni gelişme! Müfettiş raporu savcılığa teslim edildi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber'e özel yaptığı açıklamasında kumpas soruşturmasına ilişkin müfettiş raporunun tamamlandığını ve savcılığa teslim edildiğini bildirdi.
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