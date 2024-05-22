AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı: "Dijital Telif konusunda düzenlemeler yapmamız gerekiyor" | Video

AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı, “Bilginin ana dağıtım mecrası artık internet. Böyle bir ortamda korumamız gereken değerler olduğu çok açık. Bunlar tabii ki milli, örfi ve dini değerler olduğu kadar hak temelli değerler de var. Bunlardan bir tanesi de Dijital Telif… Bu konuda da düzenlemeler yapmamız gerekiyor.” dedi.