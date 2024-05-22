Video Haber Son dakika! Başkan Erdoğan: Soykırımcılar hesap vermeli
Son dakika! Başkan Erdoğan: Soykırımcılar hesap vermeli

Son dakika! Başkan Erdoğan: Soykırımcılar hesap vermeli

22.05.2024 | 20:22

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Soykırımcı İsrail yönetiminin hesap vermesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan "İnsani dramlara kayıtsız kalamayız" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıma kararının memnuniyet verici olduğunu da söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Başkan Erdoğan: Soykırımcılar hesap vermeli 31:38
Son dakika! Başkan Erdoğan: Soykırımcılar hesap vermeli 22.05.2024 | 20:22
Son dakika: Sosyal medya platformu X’den Türkiye hamlesi 01:14
Son dakika: Sosyal medya platformu X'den Türkiye hamlesi 22.05.2024 | 18:45
AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı: Dijital Telif konusunda düzenlemeler yapmamız gerekiyor | Video 04:23
AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı: "Dijital Telif konusunda düzenlemeler yapmamız gerekiyor" | Video 22.05.2024 | 15:35
Kaza tespit tutanağında yeni dönem! Artık e-Devlet’ten ulaşılabilecek: İşte tüm detaylar | Video 03:50
Kaza tespit tutanağında yeni dönem! Artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek: İşte tüm detaylar | Video 22.05.2024 | 15:44
İşte Ankara Emniyeti’nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu: 84 sayfalık rapora SABAH ulaştı | Video 17:25
İşte Ankara Emniyeti’nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu: 84 sayfalık rapora SABAH ulaştı | Video 22.05.2024 | 14:25
Sinop merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 32 gözaltı | Video 01:34
Sinop merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 32 gözaltı | Video 22.05.2024 | 11:23
Sağlıkta yeni dönem! 02:35
Sağlıkta yeni dönem! 22.05.2024 | 01:49
Tekirdağ’da kaçak tütün operasyonu 01:01
Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu 21.05.2024 | 22:14
SON DAKİKA | Kumpas soruşturmasında yeni gelişme! Müfettiş raporu savcılığa teslim edildi 03:03
SON DAKİKA | Kumpas soruşturmasında yeni gelişme! Müfettiş raporu savcılığa teslim edildi 21.05.2024 | 18:52
SON DAKİKA HABERLERİ | Romanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı 15:38
SON DAKİKA HABERLERİ | Romanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı 21.05.2024 | 18:47
Alanya’da drift yapan sürücüye 45 bin 210 lira ceza kesildi 00:11
Alanya'da drift yapan sürücüye 45 bin 210 lira ceza kesildi 21.05.2024 | 18:34
Yavuz Donat | ’Türkler ile akrabalık gururumuz’ 10:45
Yavuz Donat | 'Türkler ile akrabalık gururumuz' 21.05.2024 | 16:32
Mahmut Övür | Suikast, kaza ve İran gerçeği 04:19
Mahmut Övür | Suikast, kaza ve İran gerçeği 21.05.2024 | 16:29
Haşmet Babaoğlu | Kazanın nedeni kadar önemli başka sorular 02:46
Haşmet Babaoğlu | Kazanın nedeni kadar önemli başka sorular 21.05.2024 | 16:27
Okan Müderrisoğlu | Reisi neden öldü? 05:06
Okan Müderrisoğlu | Reisi neden öldü? 21.05.2024 | 16:25
Salih Tuna | Öldü mü öldürüldü mü? 04:50
Salih Tuna | Öldü mü öldürüldü mü? 21.05.2024 | 16:23
Hilal Kaplan | İHA diplomasisi 03:36
Hilal Kaplan | İHA diplomasisi 21.05.2024 | 16:21
Selçuk Bayraktar’dan AKINCI İHA açıklaması | Video 00:49
Selçuk Bayraktar'dan AKINCI İHA açıklaması | Video 21.05.2024 | 15:37
MSB açıkladı! 6 terörist etkisiz | Video 00:37
MSB açıkladı! 6 terörist etkisiz | Video 21.05.2024 | 12:34
Bahçeli’den önemli açıklamalar: HDP ve devamı kapatılmalıdır | Video 38:26
Bahçeli'den önemli açıklamalar: "HDP ve devamı kapatılmalıdır" | Video 21.05.2024 | 11:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA