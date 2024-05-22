Son dakika! Başkan Erdoğan: Soykırımcılar hesap vermeli

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Soykırımcı İsrail yönetiminin hesap vermesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan "İnsani dramlara kayıtsız kalamayız" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıma kararının memnuniyet verici olduğunu da söyledi.