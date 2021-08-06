Devlet hızır gibi yetişti

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde çıkan orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde çok sayıda ev yanarken, yangının sıçradığı bölgelerde traktör, iş makinesi gibi birçok tarım aleti adeta küle dönmüştü. Bölgedeki yangından en fazla etkilenen Kalemler Mahallesi'nde traktörleri yanan çiftçiler yeni traktörlerine kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından traktörleri yanan çiftçilere verilen yeni traktör sözü kısa zamanda yerine getirildi. Köy meydanında dün yapılan törenle yeni traktörlerine kavuşan köylüler, "Allah devletimize zeval vermesin" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.
'SÖZÜNÜ TUTTU'
Kalemler'de çiftçilik yapan ve yangında traktörü kül olan Mithat Akça, "Cumhurbaşkanımız, Enerji Bakanımız ve İçişleri Bakanımız söz verdiler. Traktörlerimiz geldi Allah'a şükür, ne mutlu bize. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. Mehmet Uysal
ise, "Traktörlerimiz yanmıştı. Cumhurbaşkanımız sözünü verdi. Yeni traktörlerimizi teslim aldık. Devletimizden, bütün resmi kurumlardan ve vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Türk milleti asil bir millet. Böyle günlerde daha çok belli oluyor.
Bu yangında bunu daha iyi anladık" diye konuştu. Mehmet Yılmaz
da, "Cumhurbaşkanımız geldiğinde bu sorun kendisine iletildi ve hemen talimat verdi. Millet olarak çok duyarlıyız. Milletimizin bize çok yardımları oldu" ifadelerini kullandı. Yangında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken yüzünün bir kısmı ve kolu yanan Tahsin Uysal
ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manavgat ziyaretinde aralarında geçen diyaloğu anlattı: "Cumhurbaşkanımız köyümüze geldi, bizimle görüştü. Ben zaten hastanede yatmıştım. Sargılı kolumu ve yanık yüzümü görünce bana, 'Tam iyileşmeden neden bu halde buraya geldin' dedi. Köydeki zararın giderileceğini söyledi. Traktörü yananlar dertlerini anlattı, kendisi yeni traktör sözü verdi ve üzerinden bir hafta geçmedi traktörler geldi" dedi.
KAHRAMAN KÖYLÜYE TRAKTÖR SÖZÜ
DENIZLI'NIN Buldan
ilçesinde çıkan orman yangınında Süleyman Köylüoğlu
gözünü kırpmadan traktörünü alevlerin ortasına sürüp yardım bekleyen itfaiyecilere su ulaştırmış ve son anda traktöründen atlayarak kurtulmuştu. Kol ve sırtında ağır yanıklar oluşan Köylüoğlu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Köylüoğlu'nu ziyaret etti. Küle dönenen traktörü gören Zolan, "O cesaretin ve kahramanlığının karşısında bir traktörün lafı olmaz. Sözüm söz, kısa zamanda traktörüne kavuşacaksın" dedi. Ümit Erkan DEMİRCAN