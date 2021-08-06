Help Turkey’e soruşturma

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, "Söz konusu hesaplar ile yangın olayına ilişkin bilgi kirliliğine yol açan gerçek dışı içeriklerin dolaşıma sokulduğu, konuya hassasiyeti olan sosyal medya kullanıcılarının tahrik edilmesiyle kaos ortamı yaratılmaya çalışıldı.
Daha önce de bu hesaplar üzerinden benzer yöntemlerle terör örgütlerinin propagandalarının yapıldığı, dezenformasyon ve yıpratma haberlerinin ön planda tutularak çoklu bir strateji belirlendiği, araç olarak ise Twitter isimli sosyal medya platformunun aktif olarak kullanıldığı (#helpturkey ana başlığı altında yapılan paylaşımlar, Militer Doktrin ve News Page Turkish isimli Twitter hesaplarında yapılan paylaşım ve yorumlar) tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Başsavcılık tarafından, yapılan paylaşımların yangınların söndürülmesine yönelik çalışmalardaki moral ve motivasyonu düşürdüğü, halkı ümitsizliğe sevk ettiği belirtilerek, "Bölge halkını ümitsizliğe sevk eden, yangınla mücadelede devletin acziyet içerisinde olduğunu gösteren görsel ve yazılı içeriklerin suç oluşturduğu değerlendirilmiştir.
Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetini aşağılama, halk arasında endişe, korku ve panik yaratma, toplumun belli bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etme gibi suçların işlendiği kanaatine varılmıştır" denildi.
İlgili birimlere devam eden eylemlere ilişkin sahte hesapların koordinasyonunu sağlayarak ve suç unsuru içeren paylaşımları dolaşıma sokarak suça iştirak ettiği anlaşılan gerçek kişilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla gerekli teknik analizlerin yapıldığı kaydedilerek, suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde yeni soruşturmaların açılacağı ifade edildi.
ŞÜPHEYLE YAKLAŞIN
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medyada yakın tarihte açılan ve birkaç paylaşımı olan hesaplara şüpheyle yaklaşılması gerektiği uyarısında bulundu.