Azerbaycan’dan ekip desteği sürüyor

Türkiye
'nin Antalya
, Muğla
ve Aydın
illerinde devam eden orman yangınlarına müdahale etmek için Azerbaycan
'dan itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor. Muğla'da 9 gündür devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için birçok ülke hava aracı desteği sağlarken, kardeş ülke Azerbaycan'dan daha önce gelen 355 personel ve 50 itfaiye personeline ek olarak 2 arama kurtarma ekibi daha geldi. Sarp Sınır Kapısı
'ndan giriş yapan 160 adet itfaiye eri ve 40 itfaiye aracı sirenlerle dün akşam Artvin, Rize, Trabzon güzergahı boyunca Ege ve Akdeniz bölgelerine doğru hareket etti. Türkiye'ye girdikleri andan itibaren Karadeniz Sahil Yolu boyunca vatandaşlar itfaiye ekiplerine yoğun sevgi gösterilerinde bulunurken, onlar da sirenlerini çalarak bu sevgiye karşılık verdi. Polis ekipleri, itfaiye araçlarının geçişlerinde yol boyunca güvenlik önlemi aldı. Azerbaycan ekibi, Türkiye'deki AKUT gibi bir resmi ekip olduklarını belirtirken, kardeş Türkiye'ye orman yangınlarında yardım etmek için geldiklerini söyledi.