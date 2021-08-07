Ümitcan Uygun ’kasten öldürme’ suçundan tutuklandı





Taksiyle 11.00'da adliyede olduğunu ve 12.30'da da avukatla birlikte kahvaltı yaptığını söyleyen Uygun, "Saat 14.30 sıralarında Esra'nın telefonundan Furkan beni arayarak 'bu kız nefes almıyor, bu kız morarmış' dedi. Ben de Furkan'a 'kalbi atıyor mu diye bak' dedim. Furkan da 'yok abi kalbi atmıyor' dedi. 'Hemen ambulansı ve polisi ara, bildiğiniz ne varsa doğru şekilde anlatın' dedim. Furkan da 'abi senin ismini geçirmeyeceğim' dedi. Bende 'ne yediyseniz, ne içtiyseniz doğruca anlatın' deyip telefonu kapattım" ifadelerini kullandı.