Aşısızların dalgasında hastaneye yatış yüzde 70 arttı





Pazartesiden itibaren BioNTech aşısıyla ilgili yaşanan aksaklık giderildi. Şu an yaşadığımız minik de olsa bir dalga ve ben buna "Aşısızların dalgası" diyorum. Şu an hastaneye yatışlarda aşısızların oranı yüzde 90-95 arasında.