"OKÇULUKTA İLK DEFA ALTIN MADALYA KAZANDIK"

"Olimpiyatlarda bizim altın madalya aldığımız veya madalya aldığımız dallar belli." diyen Bilal Erdoğan, Türkiye'nin olimpiyatlarda okçuluk dalında ilk defa altın madalya kazandığını söyledi.

Bilal Erdoğan'dan Mete Gazoz'un olimpiyat başarısına dair açıklama: Yeni bir dalda madalya kapısı aralandı | Video

Bilal Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"YENİ BİR DALDA MADALYA KAPISI ARALANDI"

"Mete kardeşimiz 22 yaşında. Anne ve babası aynı sporun içinde olan insanlar olduğu için okçulukla hayatını tamamen şekillendirmiş, hedeflerini ona göre kurmuş. Diğer spor dallarına göre; okçulukta olimpiyat düzeyinde altın madalya kazanmak gerçekten çok daha farklı bir başarı. Birçok spor dalında, belirli kişiyi yenebilen sporcu bellidir. Belirli, zamanı tutturabilen, belirli ağırlığı kaldırabilen sporcular bellidir. O adrenalin ve streste genelde sporcu en iyi performansını gösterir. En iyi derecelerinizi orada yapma imkanı bulursunuz. Ama okçuluk öyle değildir.