Vav TV'de yayınlanan Millet Kıraathanesi programına konuk olan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Tokyo Olimpiyatları'nda okçuluk dalında altın madalya kazanma başarısı gösteren Mete Gazoz ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"OKÇULUKTA İLK DEFA ALTIN MADALYA KAZANDIK"
"Olimpiyatlarda bizim altın madalya aldığımız veya madalya aldığımız dallar belli." diyen Bilal Erdoğan, Türkiye'nin olimpiyatlarda okçuluk dalında ilk defa altın madalya kazandığını söyledi.
Bilal Erdoğan'dan Mete Gazoz'un olimpiyat başarısına dair açıklama: Yeni bir dalda madalya kapısı aralandı | Video
Bilal Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"YENİ BİR DALDA MADALYA KAPISI ARALANDI"
"Mete kardeşimiz 22 yaşında. Anne ve babası aynı sporun içinde olan insanlar olduğu için okçulukla hayatını tamamen şekillendirmiş, hedeflerini ona göre kurmuş. Diğer spor dallarına göre; okçulukta olimpiyat düzeyinde altın madalya kazanmak gerçekten çok daha farklı bir başarı. Birçok spor dalında, belirli kişiyi yenebilen sporcu bellidir. Belirli, zamanı tutturabilen, belirli ağırlığı kaldırabilen sporcular bellidir. O adrenalin ve streste genelde sporcu en iyi performansını gösterir. En iyi derecelerinizi orada yapma imkanı bulursunuz. Ama okçuluk öyle değildir.
Takip edenler görmüştür. Olimpiyatlarda kalp atışını da ölçüyorlar. Finaldeki İtalyan'ın kalp atışını durduğu yerde 168 gördüm ben. Duruyor, koşmuyor, hiçbir şey yapmıyor. Bence ciddi bir kalp atışı. Mete'nin kalp atışı bütün sakinliğine rağmen 140'larda. Ama okçulukta normal şartlarda devamlı 10 atıyor olabilirsiniz. Rüzgarı falan hesaba katmayın. Diyelim ki bunların ötesinde bir tecrübeniz var. Bunların üstesinden geliyorsunuz. Ama psikolojiniz, rakibinizin attığı ok, ondan nasıl etkilendiğiniz o anki moral ve motivasyonunuz… Bunlar var.
Çünkü yayı gerdiğiniz zaman, birkaç saniyelik hedef alma süreniz var. O anı uzattığınız zaman, tedirgin olduğunuz zaman birden bire 9-10 atan bir kişi 5-6'da atabilir. Mete'nin başarısının ne kadar büyük bir başarı olduğunu muhakkak anlatmam lazım. Yeni bir dalda madalya kapısı aralandı. Bundan sonra inşallah nice olimpiyat oyunlarında yarışır. Ve inşallah o olimpiyatlarda da aynı başarıları tekrar eder."