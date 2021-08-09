Bilal Erdoğan'dan Mete Gazoz'un olimpiyat başarısına dair açıklama: Yeni bir dalda madalya kapısı aralandı | Video

Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, Vav TV'de Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay ile Lacivert ve Sabit Fikir dergilerinin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akar'ın sunduğu Millet Kıraathanesi programına konuk oldu. Olimpiyatlarda altın madalya kazanan Mete Gazoz'un başarısına dair açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, "Yeni bir dalda madalya kapısı aralandı. Bundan sonra inşallah nice olimpiyat oyunlarında yarışır. Ve inşallah o olimpiyatlarda da aynı başarıları tekrar eder." dedi.