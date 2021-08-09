Ekşi Sözlük’ten sokak provokasyonu! Skandal çağrı

Her fırsatta Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, toplumun manevi değerleri aleyhine nefret söylemlerine yer vermesiyle gündeme gelen Ekşi Sözlük isimli internet sitesi, bu kez de 'halk ayaklansın' çağrılarına yer verdi.

Sitede "optikbaskan" isimli kullanıcı tarafından açılan bir başlıkta, halkın ayaklanması istendi. Başlığın altında yapılan bazı yorumlarda da darbe çağrıları yapıldı.