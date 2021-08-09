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Giriş Tarihi: 9.8.2021 21:58 Son Güncelleme: 9.8.2021 22:24

Ekşi Sözlük'ten sokak provokasyonu! Skandal çağrı

Ekşi Sözlük’ten sokak provokasyonu! Skandal çağrı

Ekşi Sözlük skandallarına bir yenisini ekledi. Daha önce de Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve toplumun manevi değerleri aleyhindeki içerikleriyle gündeme gelen Ekşi Sözlük'te, bu kez de 'halk ayaklanmalı' naraları atıldı. İsyana teşvik eden başlığa gelen onlarca yorumda, Gezi Parkı provokasyonları da hatırlatılarak, "örgütlü bir direnişi yönetecek kapasite olmadığından" şikayet edildi. Sitede yer alan farklı bir başlıkta ise Türkiye'nin, İsrail'in bir eyaleti olması gerektiği ifade edildi.

Her fırsatta Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, toplumun manevi değerleri aleyhine nefret söylemlerine yer vermesiyle gündeme gelen Ekşi Sözlük isimli internet sitesi, bu kez de 'halk ayaklansın' çağrılarına yer verdi.

Sitede "optikbaskan" isimli kullanıcı tarafından açılan bir başlıkta, halkın ayaklanması istendi. Başlığın altında yapılan bazı yorumlarda da darbe çağrıları yapıldı.

Halkı alenen isyana teşvik eden paylaşımlarda, Gezi Parkı provokasyonları da hatırlatılarak, "örgütlü bir direnişi yönetecek kapasite olmadığından" şikayet edildi.

Ekşi Sözlük'ten 'sokak provokasyonu' | Video

Bazı kullanıcılar ise başlığa tepki göstererek, "İsyana teşvik etmeyin" yorumunda bulundu.

"TÜRKİYE, İSRAİL'İN EYALETİ OLSUN"
Sitede yer alan farklı bir konu başlığında ise Türkiye'nin, İsrail'in bir eyaleti olması yönünde yapılan çağrılar yer aldı.

Gelen tepkiler ardından kaldırılan 2020 tarihli başlıkta, Türk - Musevi devletini resmeden bir harita yer alıyordu. Harita, 'Türkiye ve İsrail'in birleşiminden oluşan ütopya devlet' denilerek sunuldu.

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Ekşi Sözlük'ten sokak provokasyonu! Skandal çağrı
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