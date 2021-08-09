Ekşi Sözlük'ten 'sokak provokasyonu' | Video

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve toplumun manevi değerleri aleyhindeki içerikleriyle sık sık gündeme gelen Ekşi Sözlük'te, bu kez de 'halk ayaklanmalı' naraları atıldı. İsyana teşvik eden başlığa gelen onlarca yorumda, Gezi Parkı provokasyonları da hatırlatılarak, "örgütlü bir direnişi yönetecek kapasite olmadığından" şikayet edildi. Sitede yer alan farklı bir başlıkta ise Türkiye'nin, İsrail'in bir eyaleti olması gerektiği ifade edildi.