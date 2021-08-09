Kahraman ağabey

Antalya
'nın Manavgat
ilçesi Saraçlı mahallesinde babasından kalma bir evde doğuştan engelli kardeşleri Duran Sarıkaya
(47) ve Adem Sarıkaya
(49) ile birlikte yaşayan ve kendisi de bel fıtığı nedeniyle koltuk değnekleri ile yürüyebilen Ramazan Sarıkaya
(56), gece ormanlık alandaki alevlerin evlerine doğru ilerlediğini görünce, hemen kardeşlerini uyandırdı. Kardeşlerini aracına bindiren Ramazan Sarıkaya, eşi, çocuğu ve 20'ye yakın hayvanını da alarak alevlerin arasından kaçtı. 2004'te kanserden kaybettiği, ölmeden önce kardeşlerini kendisine emanet ettiğini söyleyen Ramazan Sarıkaya, "Dumandan göz gözü görmüyordu, alevlerin içinden geçerek tehlikeli bir yolculuk yaptık. Belenobası'nda bir su deposu var. Oraya ulaştığımda hüngür hüngür ağladım" dedi.
KORKTU AMA DİMDİK AYAKTA DURDU
Kardeşlerinin çok korktuğunu, bu yüzden onları uzun süre araçtan indirmediğini söyleyen ağabey Sarıkaya "Yemeklerini de arabada yedirdim. Tuvaletlerini de arabada yaptırdım. Onları bir an olsun yalnız bırakmadım, rahatlatmaya çalıştım. Ben de çok korktum ama hissettiremezdim. Korkmamaları, stres olmamaları lazım. Babamın emaneti onlar. Onlara bir şey olsa yaşayamazdım" diye konuştu.
DEVLETİMİZ DE MİLLETİMİZ DE YANIMIZDA
RAMAZAN SARIKAYA:
'Uçaklar uçmadı' diyenler teröristtir. Helikopter de uçak da uçtu, itfaiyesi de geldi. Çok büyük bir mücadele verildi. Devlet elinden geleni yapıyor. Milletimiz den de Allah razı olsun, ne varsa bölgeye yağdırdı resmen. Biz de yapılan yardımlarla ihtiyaçlarımızı karşıladık. Bu yaşıma kadar çok fazla siyasi parti ve lider gördüm ama Recep Tayyip Erdoğan
gibi bir lider görmedim. Yangın evimize ulaşmasına 500 metre kala söndürüldü. Sadece zeytin bahçelerimiz yandı.