Prof Dr. Levent Kurnaz: İklim krizinin getireceği 4 tane büyük felaket var

İklim değişikliği önlenemez bir felaket mi? Durdurulabilir mi?

İklim değişikliğini istediğimiz an önleyebiliriz. Bunun için kömür, petrol, doğalgaz yakmayı bugün bırakmamız gerekiyor.

Tüm dünyayı etkileyecek hatta bir numaralı gündem maddesi olacak iklim değişikliğinden en çok ve en az etkilenecek ülkeler hangileri?

Nispeten mümkün. İsveç, Norveç, Yeni Zelanda ve Finlandiya iklim değişikliğinden daha az etkilenecek ülkeler. Ancak Akdeniz Havzası'na baktığımızda, Ortadoğu'ya, Afrika'nın kuzeyine baktığımızda bu ülkeler çok daha kötü etkilenecek. Hindistan, Pakistan ve Bangladeş bu etkilerin en fazla görüleceği yerler. Bu nedenle ülkemize o ülkelerden çok ciddi sayıda mülteci gelebilir.