Son dakika: Balıkesir otobüs kazası ile sarsılmıştı! Şok detaylar ortaya çıktı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: DEVLETİMİZ SORUŞTURMALARINI TİTİZLİKLE SÜRDÜRMEKTEDİR

Konuyla ilgili olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Bugün Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim." dedi.