Yeşil vatan nefes aldı

Yurdun
farklı bölgelerinde çıkan 240 yangının 235'i kontrol altına alındı. Antalya
'da Manavgat ve Gündoğmuş
yangınlarının kontrol altına alınmasıyla bu bölgelerde yangınlar etkisini yitirdi. Muğla
'da ise 5 noktada yangınla mücadele sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, Antalya, Bodrum
ve Marmaris'te orman yangınlarının söndürüldüğünü açıkladı. Ekipler, alevlerin yeniden yeşil alanları rehin almasının önüne geçmek için soğutma çalışmalarına başladı. İşte yangınların sürdüğü noktalardan notlar:
Köyceğiz
'de devam eden yangında; Çayhisar, Zeytinalanı, Pınarköy, Sazak ve Çövenli mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı.
Milas
'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki yangınının Yeniköy Termik Santrali
'ne yaklaşmaması için için mücadele veriliyor. Bölgede incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Etrafında 300 metreye varan, ormanla santralin arasına bir yol koridoru açtık. Bu yol koridoru sayesinde santral tamamen güvence altına alınmış oldu" dedi.
Muğla Yatağan
'da başlayıp rüzgârın etkisiyle Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan yangına müdahale devam ediyor. Tedbir amaçlı 6 mahallede bazı evlerin tahliye edildi.
Datça'da makilik alanda çıkan yangın ise ekiplerin yoğun çabaları sonucu tamamen kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen ya da vücudunda yanıklar oluşan 4 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.
Adana Feke'de iki noktada çıkan yangın kontrol altına alındı.
SON YANGIN DALAMAN'DA
Muğla Dalaman
'a bağlı Şerefler Mahallesi'nde ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Kuzmuar mevkiinde başlayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangının çıktığı bölge Dalaman Havalimanı'na çok yakın olduğu için güvenlik gerekçesiyle uçuşlar bir süre durduruldu.