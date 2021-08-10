Örnek tesis 9 aydır kapalı! Buz sporlarına BELPA molası

Türkiye'nin buz sporlarında ilk olimpik tesisinin 9 aydır sporculara kapalı olduğu ortaya çıktı. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçen tesisin 9 aydır kapalı olduğu, iş yapamayan tesisteki esnaflara da "tahliye" yazısı geldiği öğrenildi: Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bel-Pa A.Ş'nin yıllardır sporculara hizmet veren esnaflardan işyerlerini 30 gün içinde boş olarak teslim etmesini istediği öğrenildi.





Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2003 yılından bu tarafa işletilen 2020 Kasım ayında mülk sahibi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen BELPA Tesisleri'nde yıllardır sporculara hizmet veren kiracı işyeri sahiplerine Ankara Büyükşehir Belediyesi "tahliye" yazısı gönderildi.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildikten sonra 9 aydır kapalı olan Bel-Pa Tesisleri'nde iş yapamadıkları için mağdur olan kiracı esnaflar Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak "tahliye" işleminin durdurulmasını istedi.



Tesisi 10 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile Bel-Pa A.Ş.'ye devreden Ankara Büyükşehir Belediyesi ise işyerlerinin 30 gün içerisinde boşaltılmasını istediği, aksi halde ilgili yasa hükümlerinin uygulanacağı yanıtını verdi.





9 AYDIR TADİLAT GEREKÇESİ...



BELPA Buz Pateni Tesisleri; 2003 ila 2020 yılları arası Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne protokolle devredilmişti. 15 Kasım 2020'de yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Türkiye'nin ilk olimpik tesisi BELPA Buz Pateni Tesisleri'nde 9 aydır kapalı olma gerekçesine ise Ankara Büyükşehir yetkilileri "Tadilat yapılacak" yanıtını verdi.



Binlerce buz sporcusunun yetiştiği BELPA Buz Pateni Tesisleri'nde 9 aydır tesis kapalı olduğu için iş yapamayan ve mağdur olan BELPA esnafları, "Her gün tesise bir sürü insan gelip gidiyor, Mavi Masa'ya yazıyorlar ama sonuç yok. 'Tadilat projesi çizilecek' denildi en son ama 9 ayda bina yeniden yapılırdı. Birçok yetkili ile görüştük hiç bir netice alamadık, sporcular, halk, tesisten devamlı ve günlük faydalananlar mağdur, kiracı esnaflar olarak bizler mağduruz, Ekonomik olarak çok zor durumdayız" dedi.





TESİS 1989 YILINDAN BU YANA HİÇ KAPANMADI



Ankara Buz Pateni Sarayı (Eski adıyla Belpa Buz Pateni Sarayı), Ankara'nın Bahçelievler semtinde bulunan kapalı bir buz pateni ve buz hokeyi salonu. 1989 yılında açıldı ve yaklaşık bin 150 kişi kapasiteli. Tesisin 1989 yılından bu yana hiç kapanmadığı ve birçok turnuvaya ev sahipliği yaptığı öğrenildi.





Ankara Buz Pateni Sarayı'nda Türkiye'nin artistik patinaj teşvik müsabakaları, büyükler gençler yıldızlar ve minikler buz pateni artistik patinaj Ankara Türkiye bölgesel yarışmalarının yapıldığı ifade edildi.



Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, söz konusu tesisi Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne devrettiği öğrenildi.