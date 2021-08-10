Son dakika: Başkan Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü! Ortak enerji ve ulaştırma projesi vurgusu

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.
ORTAK ENERJİ VE ULAŞTIRMA PROJESİ VURGUSU
Başkan Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan'ın bölgede ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirmek suretiyle ortak enerji ve ulaştırma projeleri üzerinde çalışabileceğini belirtti.