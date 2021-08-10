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Giriş Tarihi: 10.8.2021 21:08 Son Güncelleme: 10.8.2021 21:18

Son dakika: Başkan Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü! Ortak enerji ve ulaştırma projesi vurgusu

ANKARA
Son dakika: Başkan Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü! Ortak enerji ve ulaştırma projesi vurgusu

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan'ın bölgede ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirmek suretiyle ortak enerji ve ulaştırma projeleri üzerinde çalışabileceğini belirtti.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

ORTAK ENERJİ VE ULAŞTIRMA PROJESİ VURGUSU

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan'ın bölgede ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirmek suretiyle ortak enerji ve ulaştırma projeleri üzerinde çalışabileceğini belirtti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü! Ortak enerji ve ulaştırma projesi vurgusu
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