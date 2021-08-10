Son dakika: Başkan Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü! Ortak enerji ve ulaştırma projesi vurgusu | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan'ın bölgede ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirmek suretiyle ortak enerji ve ulaştırma projeleri üzerinde çalışabileceğini belirtti.