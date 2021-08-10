Son dakika haberi! Dünya için korkutan senaryo: Eğer önlem alınmazsa...

TÜRKİYE DE ETKİLENİYOR

Türkiye'nin de öngörülen tüm iklim değişikliklerinden etkilendiğini belirten Çelikyılmaz, "Yerelde farklılık gösterse de başta kuraklık, sellerin yanı sıra fırtına, hortum, aşırı sıcak, aşırı soğuk, aşırı ve ani yağışlar gibi aşırı hava olayları ve bunlara bağlı iklim değişikliğinin etkileri tüm yurtta kendini hissettiriyor. Bu etkilerden sadece ekolojik sistemler değil, ekonomik sektörler de etkileniyor. Başta tarım olmak üzere, gıda sektörü tedarik zinciri, şehir altyapıları, ulaştırma, turizm, sigortacılık, enerji sektörü gibi kilit alanlar olumsuz etkileniyor." diye konuştu.

Türkiye'nin uluslararası iklim değişikliği çalışmalarına katkıda bulunabilmek için Paris Sözleşmesi'ne acilen taraf olması gerektiği görüşünü dile getiren Çelikyılmaz, AB'nin yürürlüğe koyduğu Yeşil Mutabakat'a uygun olarak her sektörde düşük karbonlu kalkınma hedefleri konulması ve sıkı şekilde uygulanması gerektiğini kaydetti.