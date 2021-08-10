Son dakika | Yangınlarda büyük başarı! Tarihe geçen anlar, tarihe geçen insanlar

Ekibin saha koordinatörü Major Juan Borrego, kendi takımları ile Türkiye'den destek veren takımların çok iyi bir koordinasyon kurduğunu belirterek "İspanya'da bu tarz yangınlardan dolayı deneyimlerimiz oldu ama ilk defa böyle büyük bir yangınla karşılaşıyoruz. Türkiye farklı ülkelerden farklı pilotlar ve uçakları bir merkezden başarıyla koordine etti. Bu merkezden onları yönetmek gerçekten çok çok zor. Uçakların farklı kapasiteleri, farklı motorları, farklı su alma sistemleri olduğundan bunu yönetmek gerçekten çok zor ve bu bizi çok etkiledi. Türkiye'nin böyle bir güce sahip olması bizler için gerçekten çok mutluluk verici" dedi.