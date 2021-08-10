Son dakika | Yangınlarda büyük başarı! Tarihe geçen anlar, tarihe geçen insanlar

Son dakika... Türkiye'nin birçok ilinde 12 gün önce başlayan yangınları söndüren kahramanlar memleketlerinde alkışlarla karşılanıyor. 28 Temmuz'da Antalya'nın dağlık kesimlerinde başlayan yangın, kısa sürede Akdeniz ve Ege bölgesindeki ormanları tamamen sardı. Sert esen rüzgarla birlikte aniden evleri ve ahırları küle çeviren yangını söndürmek amacıyla, Türkiye çapında seferberlik ilan edildi.
SON DAKİKA...
İNSANÜSTÜ GAYRET VE TARİHE GEÇEN BAŞARI
İnsanüstü gayretle mücadele eden itfaiyeciler ve köylülerin çabaları, yangın uçakları ve helikopterlerin destekleri sonucunda yangın 12 gün sonunda söndürüldü. Yangının ilk günlerinden itibaren afet bölgesine yardıma gitmek amacıyla Türkiye'nin tüm illerinden itfaiye ekipleri ve yangın araçları bölgeye gönderildi. Türkiye'nin ciğerlerini yakan yangına karşı mücadele için gelen kahramanların büyük fedakarlıklar gösterdiği ortaya çıktı.
Eşinin doğum yapmasına günler kala giden itfaiyeciler de vardı, düğününü yaptıktan sonra balayına çıkmadan yangına gelenler de...
24 saat boyunca çalışan itfaiyeciler, kısa zaman aralıklarıyla dinlenerek mücadelelerine kaldıkları yerden devam ettiler. Yangın esnasında kaza geçiren görevliler, yaralarını sararak kaldıkları yerden yangınla mücadeleyi sürdürdüler.
ALEV SAVAŞÇILARI
Alevlere cansiperane müdahale eden "alev savaşçıları" telefonun çekmediği bölgelerde, günlerce bazen yemek yemeye bile fırsat bulamadan çalıştı. Botlarını, hortumları yastık yaparak birkaç saat dinlenebilen, yemeklerini kısa sürede alevler arasında yiyen işçiler aile özlemlerini de içlerinde sakladı.
ARDAHAN'DAN EDİRNE'YE...
Rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan yangın noktalarında, alevlerin içinde kalan itfaiye görevlilerinden yaşamını yitirenlerin acısını da yaşayan kahramanlar, yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte, memleketlerine geri dönmeye başladı. Yangın bölgelerinden sevgi gösterileriyle uğurlanan itfaiye görevlileri, memleketlerinde alkışlarla karşılandı.
Türk milletinin destek ve dualarını her zaman yanlarında hissettiklerini belirten itfaiyeciler, ülkemizin böyle büyük bir afetten kurtarılmasına vesile oldukları için gurur duyduklarını belirttiler. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Ardahan'dan Edirne'ye, Diyarbakır'dan Zonguldak'a kadar Türkiye'nin tüm bölgelerinde orman yangınlarına müdahale ettiklerini vurguladı.
TOMA'LAR ÇİÇEKLERLE UĞURLANDI
Antalya'da orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veren TOMA personeli için Manavgat Kapalı Cuma Pazarı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Vali Ersin Yazıcı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da katıldı.
Türkiye'nin farklı illerinden TOMA'ların geldiğine değinen Yazıcı "Emek vererek, risk alarak bölge insanına sunduğumuz her türlü hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. Söndürme çalışmalarına destek veren emniyet müdürlüklerinden 50 ve jandarma komutanlıklarından 3 TOMA'nın 130 personeli görev yaptıkları illere vatandaşlarca çiçeklerle uğurlandı.
TÜRKİYE'NİN KOORDİNASYONU BİZİ ÇOK ETKİLEDİ
İspanya'dan gelen ve Dalaman Havalimanı'na konuşlanan 2 uçak, Yangın Yönetim Merkezince verilen koordinatlar doğrultusunda orman yangınının etkili olduğu bölgelerde söndürme çalışmalarına katıldı. İspanyol ekip, Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki yangınlara müdahalede önemli rol üstlendi.
Ekibin saha koordinatörü Major Juan Borrego, kendi takımları ile Türkiye'den destek veren takımların çok iyi bir koordinasyon kurduğunu belirterek "İspanya'da bu tarz yangınlardan dolayı deneyimlerimiz oldu ama ilk defa böyle büyük bir yangınla karşılaşıyoruz. Türkiye farklı ülkelerden farklı pilotlar ve uçakları bir merkezden başarıyla koordine etti. Bu merkezden onları yönetmek gerçekten çok çok zor. Uçakların farklı kapasiteleri, farklı motorları, farklı su alma sistemleri olduğundan bunu yönetmek gerçekten çok zor ve bu bizi çok etkiledi. Türkiye'nin böyle bir güce sahip olması bizler için gerçekten çok mutluluk verici" dedi.
Yangın söndürme uçağının pilotu Reynaldo Fernandez Boyero ise "Son 9 yılda karşılaştığımız yangınların en büyüğü. Buradaki insanlar gerçekten bize çok yardımcı oldular" dedi.
KÖYLÜLER 'SİZLER EVLATLARIMIZSINIZ' DEYİNCE TÜM EKİP BİRLİKTE AĞLADIK
SİİRT Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla Antalya Manavgat'a gönderilen 13 kişilik Siirt İtfaiye ekibi yangının meydana geldiği alanlarda söndürme çalışmalarına katıldı. Bölgede yangının Ahmetler Mahallesi'ne ulaşmaması için yoğun çaba harcayan itfaiye ekiplerine, mahalle muhtarı Şükrü Zor, çektiği görüntüyle teşekkür etti.
Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, "Sadece Siirt ekibi değil, Türkiye'nin birçok yerinden gelen bütün itfaiye ve orman işçileri canı gönülden burada birlik ve beraberliğin olduğunu gösterdi, onu yaşattı. Ahmetler Mahallesi az daha yanacaktı ve orayı tamamen söndürdük. Köy halkı bizi ayakta alkışladı. 'Sizler evlatlarımızsınız' dediklerinde bizim ekipler ağlamaya başladı" dedi.