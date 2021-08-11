Başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya’ya saldırmıştı! Eray Çakın’dan şaşkına çeviren savunma

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Hakim de tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı iki haftaya sonraya erteledi.

SAVCI: TUTUKLULUĞU DEVAM ETSİN

Tanıklardan sonra Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre, 6 Haziran'da Nişantaşı Mıstık Parkında arkadaşıyla oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya Eray Çakın başörtüsünü kastederek "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz" dedi. Akkaya da "Rahatsız oluyorsan sen gidip başka bir yerde oturabilirsin" diye cevap verdi. Bunun üzerine şüpheli Eray Çakın'ın elindeki su şişesiyle Akkay'nın yüzüne vurdu. Neşe Nur Akkaya'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli Eray Çakın önce adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Ancak saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya'nın ifadesi üzerine Çakın daha sonra "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" ve "Silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.



İddianamede, Çakın hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "Silahla kasten yaralama" suçundan da 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle olmak üzere toplam 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Çakın'ın saldırıda kullandığı su şişesi silah sayıldı. Şüpheli Çakın, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.