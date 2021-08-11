Son dakika | Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına talimat: 20. yılın mesajı ’Yaşasın büyük ve güçlü Türkiye’

Toplantıda gelecekte orman yangınları ile mücadelede çok daha güçlü olmak için neler yapılması gerektiği de masaya yatırıldı. Türkiye'nin yaşadığı orman yangınlarının bir afet olarak değerlendirildiği toplantıda deprem ülkesi olan Japonya'da binalar depreme göre nasıl tasarlandıysa orman yangınlarının yaşandığı yerlerin de yangına dayanıklı bir şekilde tasarlanması gerektiği görüşüne varıldı.