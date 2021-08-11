Son dakika: Milas yangınından etkilenmişti! Yeniköy Termik Santrali devreye alındı

Daha önce verilen bilgilerde Milas'taki Kemerköy Termik Santrali'nde enerji akışının başladığı bildirilmişti. Yeni gelen bilgiye göre Yeniköy Termik Santrali de devreye alındı. Bu bölgedeki her iki santral Türkiye'deki elektriğin yüzde 2'sini karşılıyor. Santral 2. milyar dolara mal olmuştu.
HİLAL ŞEKLİNDE KORUMA BANDI
Milas yangını başladığından bu yana santral bölgesinde söndürme ve soğutma çalışmalarını koordine eden Limak Holding YKB'si Ebru Özdemir, daha önce Kemer Termik Santrali'nin devreye alındığını belirtmişti. Özdemir "Yangın başladıktan sonra santralin çevresinde hilal şeklinde koruma bandı oluşturduk. Ancak çam ağaçlarından dökülen kozalaklar 300 metre zıplayarak yangının geniş bir bölgeye yayılmasına neden oldu. Adeta bölgede bir rüzgar seli yaşandı. Bu nedenle, yangın o koruma bölgesini de aştı. Biz de yangın santrale girdikten sonra hidrojen tanklarını planlı olarak boşaltıp, içlerine su doldurduk. Kömür stokunu ağaçlık alandan mümkün olduğunca uzaklaştırmak için stok alanının orta kısmına doğru topladık.
Yanıcı nitelikli fuel-oil gibi hammaddeleri imha ettik. Son ana kadar Kemerköy santralinden elektrik verilmesini durdurmadık. Şu anda da birinci öncelik yangının söndürülmesi… Burada hummalı çalışma devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü araçları, itfaiye ekipleri, Azerbaycan'dan gelen 150'ye yakın ekip, helikopterler hala bölgede… Yeni bir felaketin yaşanmaması için herkes olağanüstü çaba sarf ediyor, gece-gündüz bölgede nöbet tutuluyor, çıkan yangınlara müdahale ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.
KONTROLLER YAPILIYOR
İki santralin kurulu gücü 1050 megavat… Yeniköy Termik Santrali, her biri 210 megavat gücünde 2 üniteden, Kemerköy Termik Santrali ise, her biri 210 megavat gücünde 3 üniteden oluşuyor. Özdemir, şu anda santral bölgesinde YK Enerji ve Enerji Bakanlığı'nın ekiplerinin kontrolleri yaptığını, Kemerköy Termik Santrali'nde bir üniteyi en kısa zamanda devreye almak için çalıştıklarını söyledi. Yangının santral bölgesine girse de kritik noktalara zarar vermediğini belirten Özdemir, "Diğer ünitelerin de kontrolleri yapılıyor. Yeniköy'deki santralin çevresinde yangın tehdidi olduğu için orada da şu anda savunma amaçlı önlemleri artırdık. Hem karadan hem havadan bölge kontrol altında tutuluyor" açıklaması yaptı.