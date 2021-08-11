Son dakika: Milas yangınından etkilenmişti! Yeniköy Termik Santrali devreye alındı

KONTROLLER YAPILIYOR

İki santralin kurulu gücü 1050 megavat… Yeniköy Termik Santrali, her biri 210 megavat gücünde 2 üniteden, Kemerköy Termik Santrali ise, her biri 210 megavat gücünde 3 üniteden oluşuyor. Özdemir, şu anda santral bölgesinde YK Enerji ve Enerji Bakanlığı'nın ekiplerinin kontrolleri yaptığını, Kemerköy Termik Santrali'nde bir üniteyi en kısa zamanda devreye almak için çalıştıklarını söyledi. Yangının santral bölgesine girse de kritik noktalara zarar vermediğini belirten Özdemir, "Diğer ünitelerin de kontrolleri yapılıyor. Yeniköy'deki santralin çevresinde yangın tehdidi olduğu için orada da şu anda savunma amaçlı önlemleri artırdık. Hem karadan hem havadan bölge kontrol altında tutuluyor" açıklaması yaptı.