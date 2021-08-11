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Giriş Tarihi: 11.8.2021 13:00

Son dakika: Sinop’ta sel suları evi böyle yıktı

İHA
Son dakika: Sinop’ta sel suları evi böyle yıktı

Sinop'un Ayancık ilçesi Yenikonak köyünde bir evin sel ve heyelanın etkisiyle yıkılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kentte gece başlayan şiddetli yağış, Ayancık'ta derelerin taşmasına neden oldu. Ardından Yenikonak köyü Babaçay Mahallesi'nde oluşan sel ve heyelanın etkisiyle bir evin yıkılma anı, kameraya yansıdı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde sel suları bir evi yıktı. Olay anı kameralara yansıdı. Gece boyunca devam eden şiddetli yağış sonrası taşan Ayancık Çayı, köprüleri, evleri ve elektrik direklerini yıktı, önüne ne kattıysa sürükledi. İlçe Devlet Hastanesi de sular altında kaldı.

Hastane tahliye edilmeye başlandı. İlçeye ulaşılan tüm yollar da kapandı. Bazı noktalarda vatandaşlar mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen helikopterler ile vatandaşlar kurtarılmaya çalışılıyor.

Bir evin yıkılma anı ise vatandaşlar tarafın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Son dakika: Sinop’ta sel suları evi böyle yıktı
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