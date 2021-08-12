Bakan Pakdemirli müjdeli haberi duyurdu: Tüm orman yangınları kontrol altına alındı

"MİLLETİMİZLE ORMANLARIMIZ İÇİN TEK YÜREK OLDUK"

Öte yandan Bakan Pakdemirli daha önce yaptığı açıklamada büyük yangınlardan dolayı tüm ülkenin teyakkuz halinde olduğunu vurguladı ve "Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım. Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınını kontrol altına aldık. Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık." ifadelerine yer verdi.