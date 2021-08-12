Video Haber Bakan Pakdemirli müjdeli haberi duyurdu: Tüm orman yangınları kontrol altına alındı | Video

Bakan Pakdemirli müjdeli haberi duyurdu: Tüm orman yangınları kontrol altına alındı | Video

Bakan Pakdemirli müjdeli haberi duyurdu: Tüm orman yangınları kontrol altına alındı | Video
12.08.2021 | 18:34

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Pakdemirli bölgedeki soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi. Öte yandan Muğla ve Antalya'da av yasağı getirildiğini de belirten Pakdemirli, "Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık. Yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini bildirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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