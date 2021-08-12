Son dakika: AK Parti’den Altındağ’daki provokasyonla ilgili açıklama

Ankara'nın Altındağ ilçesinin Battalgazi mahallesinde Suriyeli bir grup ile mahalleli arasında kavga yaşandı. Yaşanan kavgada Emirhan Yalçın hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Suça karışan Suriyeliler kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Sosyal medyadaki provokasyonlar sonrası mahallede dün gece hareketli saatler yaşandı. Suriyelilerin evleri be dükkanlarına yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Ankara Valiliği, kısa sürede provokatif olayların vatandaşların da sağduyusu ile kontrol altına alındığını bildirdi.
"EMİRHAN KARDEŞİMİZİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HADİSE HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR"
Tehlikeli bir noktaya giden provokasyonlarla ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Emirhan Yalçın kardeşimizin hayatını kaybettiği hadise hepimizi derinden üzmüştür.
Emirhan kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.
Güvenlik güçlerimiz Emirhan'ı katleden failleri yakalamıştır, yargı adaleti tesis edecektir.
"SIĞINMACI DÜŞMANI PROVOKATÖRLER İLE SIĞINMACI KILIĞINDAKİ PROVOKATÖRLER AYNI ŞEYİ HEDEFLİYOR"
Bu çok üzücü hadise üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor. Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir.
Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hakettikleri cezayı alacaklardır.
Sığınmacı düşmanlığı yapan provokatörler ile sığınmacı kılığındaki provokatörler aynı şeyi hedefliyorlar. Hepsi aynı madalyonun iki yüzüdür. Ülkemize ve insanımıza zarar vermek istiyorlar.
"GEREKEN CEZAYI ALACAKLAR"
Failleri etnik kimliği üzerinden tanımlayan ve toplulukları hedef gösterenler ülkemize zarar vermeye çalışan bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorlar.
Adaleti tesis etme yükümlülüğüne sahip yargı kurumları görevlerini yapacaktır. İnsan canına kastedenler gereken cezayı alacaktır.
Kendilerini emniyet ve yargının yerine koymaya çalışarak insanları hedef gösterenler, bu ülkeye kötülük yapmak isteyenlerdir.
"MİLLETİMİZ TARİHİ TECRÜBESİYLE TÜM PROVOKASYONLARI BOŞA ÇIKARACAKTIR"
Millet olarak birliğimizi ve dirliğimizi hedef alan provokasyonlara karşı sağduyulu olmalıyız.
Sosyal medya üzerinden yapılan yalan haber ve dezenformasyonlara dikkat etmeliyiz.
Büyük milletimiz sahip olduğu yüksek ahlaki değerler ve tarihten süzülen tecrübesiyle tüm provokasyonları boşa çıkaracaktır.
"TEHLİKENİN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞU ORTADADIR"
Tarih boyunca mazlumların sığınağı olan devletimiz hem mazlumları koruyacak hem de tüm provokatörlerle mücadele edecektir.
Siyasette rekabet tabii ki gereklidir. Ancak ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı nefret dili asla muhalefet olarak değerlendirilemez.
Bazı siyasilerin sığınmacılara yönelik uzun süredir kullandığı nefret dilinin yol açabileceği tehlikelerin ne kadar büyük olduğu ortadadır.
"NE SIĞINMACI KILIĞINDAKİLERİN PROVOKASYONUNA NE DE SIĞINMACILARA KARŞI NEFRET ÜRETMEYE ÇALIŞANLARA MÜSAADE EDERİZ"
Ne ülkemizde birilerinin sığınmacı kılığında provokasyon yapmasına müsaade ederiz, ne de sığınmacılara karşı nefret üretmeye çalışanlara müsaade ederiz.
Tarihi tecrübemiz mazlumları korumaya ve her türlü kaos planını bertaraf etmeye yeter.