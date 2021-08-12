Son dakika: AK Parti’den Altındağ’daki provokasyonla ilgili açıklama

Ankara'nın Altındağ ilçesinin Battalgazi mahallesinde Suriyeli bir grup ile mahalleli arasında kavga yaşandı. Yaşanan kavgada Emirhan Yalçın hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Suça karışan Suriyeliler kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Sosyal medyadaki provokasyonlar sonrası mahallede dün gece hareketli saatler yaşandı. Suriyelilerin evleri be dükkanlarına yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Ankara Valiliği, kısa sürede provokatif olayların vatandaşların da sağduyusu ile kontrol altına alındığını bildirdi.

"EMİRHAN KARDEŞİMİZİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HADİSE HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR"

Tehlikeli bir noktaya giden provokasyonlarla ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Emirhan Yalçın kardeşimizin hayatını kaybettiği hadise hepimizi derinden üzmüştür.

Emirhan kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Güvenlik güçlerimiz Emirhan'ı katleden failleri yakalamıştır, yargı adaleti tesis edecektir.