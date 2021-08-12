Van’daki evlat nöbetindeki ailelerden Kılıçdaroğlu'na tepki! "Kente geldi feryadımızı duymadı"

Van'da çocukları HDP'nin eli ile PKK'ya satılan ailelerin, her hafta HDP il binası önünde sürdürdüğü eylem bu hafta da devam etti. Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizleri taşıdı. HDP il binası önüne kadar slogan atıp yürüdü.
EVLAT NÖBETİNE YENİ AİLE KATILDI
Haftalardır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin bekleyişi devam ederken, bu hafta evlat nöbetine yeni aile katıldı. Bahçesaraylı Abdurrahman Tunç, 7 yıl önce PKK tarafından kaçırılan oğlu Mutalip Tunç için HDP il binası önündeki evlat nöbetine dahil oldu. Oğlu ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Tunç, 4 çocuğundan biri olan Mutalip'in PKK sempatizanı olan HDP'liler tarafından kandırılarak kaçırılıp dağa götürüldüğünü söyledi. Oğlundan yıllardır haber alamadığını söyleyen Tunç, oğlunun daha 16'tısında iken kaçırıldığını ifade etti.
Haftalardır evlat nöbeti tutan aileler, HDP il binasında yüksek ses müziğin çalmasına tepki gösterirken, birçok ailede gözyaşlarına hakim olamadı. Bitlisli anne Saliha Mert gözyaşları içinde oğlu Yetiş Mert'te seslendi.
KILIÇDAROĞLU'NA ANNELERDEN TEPKİ
Haftalardır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Nazlı Sancar ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü. Sancar, "Kemal Kılıçdaroğlu 2 gündür Van'da çeşitli temaslarda bulunuyor. 2 sokak aşağıda esnaf ziyareti yapıyor. Ama feryatlarımızı duymuyor. 2 gündür Van'da ama sesimizi dahi duymuyor. Onlar HDP ve PKK'yı savunur ama biz gözü yaşlı anneleri görmezden geliyor. Onlar bizim gözyaşlarımızı görmüyorlar. Keşke çıkıp gelse buraya duysa sesimizi. Bir gün olsun mecliste bizim yaşadıklarımızı dile getirmedi." dedi.