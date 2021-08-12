Van’daki evlat nöbetindeki ailelerden Kılıçdaroğlu'na tepki! "Kente geldi feryadımızı duymadı"

KILIÇDAROĞLU'NA ANNELERDEN TEPKİ

Haftalardır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Nazlı Sancar ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü. Sancar, "Kemal Kılıçdaroğlu 2 gündür Van'da çeşitli temaslarda bulunuyor. 2 sokak aşağıda esnaf ziyareti yapıyor. Ama feryatlarımızı duymuyor. 2 gündür Van'da ama sesimizi dahi duymuyor. Onlar HDP ve PKK'yı savunur ama biz gözü yaşlı anneleri görmezden geliyor. Onlar bizim gözyaşlarımızı görmüyorlar. Keşke çıkıp gelse buraya duysa sesimizi. Bir gün olsun mecliste bizim yaşadıklarımızı dile getirmedi." dedi.