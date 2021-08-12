Muğla
'nın Manavgat
ilçesi Kalemler
mahallesinde, 72 ev küle döndü. Birçok mahalleli ise yangından mağdur oldu. Yangın günü köpekleri salmak için mahalleye gelen Şükrü Sözen
, yangının eve sıçradığını görünce yangına çok sayıda belediye işçisi ile müdahale etti. Mahalleli 15 dakika içinde 72 evin küle döndüğü Kalemler'de Belediye Başkanı Sözen'in evinin zarar görmemesi üzerine şaşkın.
EVİNİN DERDİNE DÜŞTÜ
Yangının başlamasıyla birlikte elektrikler kesiliyor, mahalleli kendi çabalarıyla evlerini söndürme telaşına giriyor ancak Sözen, jeneratörü çalıştırıyor ve mahallelinin bu telaşını umursamadan kuyudan pompaladığı suyla evine sıçrayan ufak yangını söndürüyor. Yangında yazlık evinin çatısı zarar görüyor. Daha mahalleli yangının yaralarını saramazken, Şükrü Sözen evinin derdine düşerek zarar gören çatısını yaptırdı. Mahalleli, Kalemler'in 15 dakika içinde küle döndüğünü, evlere sıçrayan alevleri söndürmeye dahi fırsatlarının olmadığını, CHP'li Sözen'in evinin ise bu yangından zarar görmemesi üzerine şaşkın olduklarını söyledi. Ayrıca, mahalleli yuntdışından gelen gurbetçilerin mahelleye çok sayıda yardımda bulunduğunu belirtirken, Sözen'in yangından sonra herhangi bir destekte bulunmadığını belirtti. Bir mahalleli, Sözen'i yangından bir gün sonra mahallede gördüğünü, evinde herhangi bir hasar var mı diye sorduğunu ve şu cevabı aldığını söyledi: Köpeklerin ipini kesmek için kalabalıkla birlikte eve geldik. Tam dönerken jeneratör aklımıza geldi ve hortumla yangına müdahalede bulunmaya başladık. Çok şükür fazla bir hasarımız yok.
DERTLERİ MİLLET DEĞİL
AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki
, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediyenin bütün imkânlarını kendi villasını korumak için kullanmış! Üstelik kendi vatandaşlarının bir ömür çalışarak edindiği evleri kül olurken... Milleti değil, kendilerini düşünen CHP zihniyetinin maalesef bir tezahürü daha... Yazıklar olsun!" dedi.