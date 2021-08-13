Yaşanan felaketten dolayı 25 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişide evlerinde mahsur kalmıştı. Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde taşan Ezine Çayında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı iş makineleri, AFAD ekipleri tarafından yapılan arama - kurtarma işlemini kolaylaştırmak için suya yön verme çalışması yapıyor.

İş makineleri AFAD için Ezine Çayı’nın akış yönünü değiştiriyor | Video