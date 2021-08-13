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Giriş Tarihi: 13.8.2021 17:44

İş makineleri AFAD için Ezine Çayı’nın akış yönünü değiştiriyor

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İş makineleri AFAD için Ezine Çayı’nın akış yönünü değiştiriyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde etkili olan yağış sonrasında kent merkezi sulara teslim olmuştu. İş makineleri, AFAD ekiplerinin arama - kurtarma işlemlerini rahat yapmaları için selin etkili olduğu Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayında suyun yönünü değiştirmek için çalışma yapıyor.

11 Ağustos günü akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede sel baskınları meydana gelmişti. Bozkurt ilçe merkezindeki Ezine çayının taşmasıyla bazı köyler su altında kalırken, sel suları kent merkezini kaplamıştı.

Yaşanan felaketten dolayı 25 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişide evlerinde mahsur kalmıştı. Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde taşan Ezine Çayında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı iş makineleri, AFAD ekipleri tarafından yapılan arama - kurtarma işlemini kolaylaştırmak için suya yön verme çalışması yapıyor.

İş makineleri AFAD için Ezine Çayı’nın akış yönünü değiştiriyor | Video

İş makinelerinin çalışma yaptığı alan doldurulunca, AFAD arama - kurtarma çalışmalarını daha rahat gerçekleştirebilecek.

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İş makineleri AFAD için Ezine Çayı’nın akış yönünü değiştiriyor
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