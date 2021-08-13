İş makineleri AFAD için Ezine Çayı’nın akış yönünü değiştiriyor | Video

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde etkili olan yağış sonrasında kent merkezi sulara teslim olmuştu. İş makineleri, AFAD ekiplerinin arama - kurtarma işlemlerini rahat yapmaları için selin etkili olduğu Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayında suyun yönünü değiştirmek için çalışma yapıyor.