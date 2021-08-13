Kastamonu’yu yıkan selden son dakika: Tam bir seferberlik başlatıldı

BAŞKAN ERDOĞAN: DEVLETİMİZ TÜM YARALARI SARACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini bildirdi. Twitter hesabından bir son dakika açıklaması yapan Erdoğan, şunları ifade etti: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. Üç ilimizdeki sel felaketine; 4644 personel, 610 araç, 437 iş makinesi, 66 ambulans, 19 helikopter, 3 mobil koordinasyon TIR'ı, 24 bot, 18 motopomp ve daha birçok farklı ekipman ve imkân ile müdahale etmekteyiz. Sel bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, kısmen ya da tamamen kapanan ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve selin sebep olduğu tahribatla birlikte oluşan mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız." Sel bölgesindeki bakanlar, vali ve kaymakamlarla da görüşen Erdoğan, "Devlet tüm yaraları saracak" dedi. Erdem ANILAN/ANKARA