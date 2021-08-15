Rus yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat
ilçesinde, Rusya'dan kiralanan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağı, orman yangınına müdahale sırasında düştü. Uçakta bulunan 3 Türk görevli ile 5 Rus mürettebattan kurtulan olmadı.
ADANA'DAN HAVALANMIŞTI
Onikişubat ilçesinin kırsal Ilıca Mahallesi yakınlarındaki Almalı mevkiinde dün saat 13.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Yangına karadan müdahale başlarken Adana
'dan da Orman Genel Müdürlüğü'nün, Türk Hava Kurumu
(THK)- CMC iş ortaklığı aracılığıyla Rusya'dan kiralık olarak temin ettiği Beriev-200 tipi amfibik yangın söndürme uçağı sevk edildi. BE-200 88450 kuyruk numaralı uçak bölgeye gelip yangına suyunu boşalttıktan sonra saat 14.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Engizek Dağı yamacına düştü. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken yapılan ilk incelemede tamamen yanan uçaktan kurtulan olmadığı belirlendi. Hayatını kaybeden Rus mürettebatın kaptan pilot Evgeni Kuznetsov
, 2'nci pilot Viladislav Berkutov, radyo operatörü Nikolai Omelchenko, navigatör Vadim Karasev ile teknisyen Luri Chuborov olduğu öğrenildi. Kazada, gözlemci pilot Serkan Mirzaoğlu
, uçağı kiralayan şirketin personeli olan koordinatör Edip Uzunoğlu
ile Tarım ve Orman Bakanlığı personeli orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın da hayatını kaybetti. Edip Uzunoğlu'nun emekli öğretmen, makine mühendisi Serkan Mirzaoğlu'nun da 2 kız çocuk babası olduğu kaydedildi. THK, kazaya ilişkin teknik ve adli incelemenin devam ettiğini, elde edilen sonuçların inceleme sonunda kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.
12 TON SU TAŞIYABİLİYOR
Beriev Be-200, Altair Beriev'in ürettiği Rus yapımı bir amfibyen jet uçağı. Yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlandı. Saatte 150-190 kilometre hızla 14 saniyede doldurduğu 12 ton suyu taşıyabilen uçak 8 Temmuz'da Adana'da konuşlandırılmış ve bugüne kadar birçok orman yangınına müdahalede kullanılmıştı.
MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN
'Rus halkına taziyelerimizi iletiyoruz'
DIŞİŞLERİ
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana'dan havalanan ve kaza kırıma uğrayan Rus yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren Türk ve Rus mürettebat için taziyede bulundu. Çavuşoğlu, Twitter hesabından Türkçe ve Rusça yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş'taki yangına müdahale sırasında yaşanan elim uçak kazasında Türk ve Rus mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Milletimizin başı sağolsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kahramanca fedakârlıkları unutulmayacak!" ifadelerini kullandı.
TBMM
Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Türk ve Rus mürettebat için taziye mesajı yayımladı. Şentop,"Hayatını kaybeden görevli kahraman vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yangına müdahale için giderken düşen uçakta bulunan Rusya'nın 5 fedakâr askerinin ölümü bizi ayrıca üzmüştür. Rus askerlerin yakınlarına ve Rus halkına başsağlığı diliyor, TBMM adına Rusya Federasyonu'na taziyelerimi ifade ediyorum" dedi.
TWITTER
hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Aziz milletimize başsağlığı diliyor, dost Rus halkına taziye dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. ANKARA
PUTİN'DEN ERDOĞAN'A TAZİYE MESAJI
RUSYA Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'a, uçağın düşmesi nedeniyle taziye mesajı iletti. Putin mesajında, Rus ve Türklerin, Türkiye'deki orman yangınlarıyla birlikte mücadele ettiğine işaret ederek, "Bu nedenle can kaybı acısı bizleri birleştiriyor. Ölenlerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi iletmenizi rica ederim. Onlara, bu zor zamanda cesaret ve metanet diliyorum" ifadesini kullandı.
'SİZİ HEP KAHRAMANCA MÜCADELENİZLE HATIRLAYACAĞIZ'
ORMAN Genel Müdürlüğü'nün (OGM), Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağı ile ilgili yayınladığı mesajda "Sizi hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız" denildi. Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Twitter'daki hesabından Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale için Adana'dan kalkan Beriev 200 tipi yangın söndürme uçağımızın düşmesi sonucu Türk ve Rus 8 mürettebat hayatını kaybetmiştir. Sizi hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız" ifadelerine yer verildi.