Başkan Erdoğan, uçak kazasında yaşamını yitiren orman mühendisinin babasıyla telefonda görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Oğuz Avşar Aydın için Mut ilçesindeki Şehit Eyüp Kahraman Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, Güllük Mahallesi'ndeki babaevinde yapılan mevlit programına katıldı.

Aileye başsağlığı dileyen Pakdemirli, ziyaret sırasında Başkan Erdoğan'ı aradı.



Oğuz Avşar Aydın

Erdoğan, cep telefonuyla görüştüğü Aydın'ın babası Salih Aydın'a başsağlığı dileyerek, "Başınız sağ olsun, Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. İnşallah şehitler safında muamele eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah." dedi.

Aydın da Erdoğan'a teşekkür ederek, "Çok sağ olun efendim. Bugün, vatanın kara bağrına bir yiğit daha yolladık. Bütün aile efradı sizlere selam gönderiyor. Muhterem Cumhurbaşkanı'mız, siz hiç Mut'tan geçmediniz. Sizi buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, davet üzerine, "Geçtim ama rastlamamış olabiliriz. İnşallah ilk Mersin ziyaretimde, Tarım ve Orman Bakanı'mıza da söyleyeceğim Mut ziyareti yapalım." yanıtını verdi.